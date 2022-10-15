У Зеленського попросили заощаджувати електроенергію ще кілька областей: які саме

Влада спільно з українськими енергетиками просить економити електроенергію від 17 до 23 години.

У Офісі президента просять жителів Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей також економити електроенергію, аби допомогти нашій країні оговтатися від ранкових обстрілів Київщини.

Відповідне прохання оприлюднив у своєму Телеграмі заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"Будь ласка, раціонально використовуйте електроенергію від 17 до 23 години. Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим. Все, що необхідно — розумне споживання електроенергії у години пік. Разом — ми сила", — наголосив Тимошенко.

З відповідним проханням сьогодні, 15 жовтня звернулися і в Національній енергетичній компанії "Укренерго". Крім того, у компанії попереджають про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Таке прохання від влади та НЕК "Укренерго" з’явилося після того, як вранці 15 жовня росіяни завдали ракетного удару по Київській області. Окупанти потрапили в об'єкт критичної інфрастурктури.

Чому українців просять економити електроенергію

Через масований обстріл та пошкодження об'єктів інфраструктури компанія "ДТЕК" запроваджує погодинні відключення електроенергії в Києві та області. Так, електроенергію відключатимуть від 8 по 12 зранку, та від 20:00 по 24:00 ввечері.

Через ворожі атаки по енергосистемі України сам президент Володимир Зеленський закликав до "розумного споживання" електрики. Люди таки прислухалися, і у вечірні години 10 жовтня мешканці Києва і області зменшили споживання на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Ударами про об'єктах енергетичної інфраструктури Кремль хоче далі шантажувати Європу енергоресурсами. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що для цього РФ і позбавляє Україну можливості транспортувати енергетику до країн ЄС.

Читайте також: