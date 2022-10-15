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У Зеленського попросили заощаджувати електроенергію ще кілька областей: які саме

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У Зеленського попросили заощаджувати електроенергію ще кілька областей: які саме

Фото: Pexels

Влада спільно з українськими енергетиками просить економити електроенергію від 17 до 23 години.

У Офісі президента просять жителів Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей також економити електроенергію, аби допомогти нашій країні оговтатися від ранкових обстрілів Київщини.

Відповідне прохання оприлюднив у своєму Телеграмі заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"Будь ласка, раціонально використовуйте електроенергію від 17 до 23 години. Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим. Все, що необхідно — розумне споживання електроенергії у години пік. Разом — ми сила", — наголосив Тимошенко.

З відповідним проханням сьогодні, 15 жовтня звернулися і в Національній енергетичній компанії "Укренерго". Крім того, у компанії попереджають про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Таке прохання від влади та НЕК "Укренерго" з’явилося після того, як вранці 15 жовня росіяни завдали ракетного удару по Київській областіОкупанти потрапили в об'єкт критичної інфрастурктури.

Чому українців просять економити електроенергію

Через масований обстріл та пошкодження об'єктів інфраструктури компанія "ДТЕК" запроваджує погодинні відключення електроенергії в Києві та області. Так, електроенергію відключатимуть від 8 по 12 зранку, та від 20:00 по 24:00 ввечері.

Через ворожі атаки по енергосистемі України сам президент Володимир Зеленський закликав до "розумного споживання" електрики. Люди таки прислухалися, і у вечірні години 10 жовтня мешканці Києва і області зменшили споживання на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Ударами про об'єктах енергетичної інфраструктури Кремль хоче далі шантажувати Європу енергоресурсами. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що для цього РФ і позбавляє Україну можливості транспортувати енергетику до країн ЄС.

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