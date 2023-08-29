У Зеленського повідомили, що чекає на скандального фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку

Член комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський прокоментував справу фітнес-тренера з Полтави, який принижував і плював у військових.

Поведінку фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоки, який регулярно принижував військових ЗСУ, прокоментував представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський, назвавши це свідомою провокацією.

Про це йшлося в коментарі Веніславського під час ефіру "Київ 24".

"Я можу зробити кілька висновків. Перше, оскільки це не було пов'язано з безпосередньо врученням цьому громадянину повістки. Це була свідома провокація, і така провокація має місце системно протягом місяця", - заявив представник президента.

Він також повідомив, що наслідком цього буде доручення правоохоронним органам щодо відстеження контенту фітнес-тренера.

"Щоб вони простежили, наскільки відеоролики оцього громадянина України тиражуються в російських медіа. Якщо має місце системна така діяльність, то я думаю, тут йдеться вже не про адмінистративну, а про більш жорстку відповідальність", - зазначив Веніславський.

За його словами, на Романа Заволоку чекає не лише перевірка Національної поліції, а можливо, і Служби безпеки України.

"Чисто йде дискредитація Збройних сил України, дискредитація мобілізаційних заходів. І отакі ролики свідомо формуються для того, щоб російська пропаганда розганяла про проблеми, які є в Україні, яких насправді немає. Тому що 99,9% мобілізаційних заходів відбуваються чітко у відповідності до законодавства і жодних конфліктих ситуацій не виникає… Я вам точно обіцяю, що ця ситуація буде на контролі, і ця людина точно понесе покарання в разі наявності складу злочину", - додав представник президента.

Нагадаємо, що фітнес-тренер із Полтави Роман Заволока плюнув на пораненого військового Олександра Мацька та обізвав його "придурком". Після скандалу фітнес-тренером зацікавилася поліція, а Полтавський обласний ТЦК і СП звернувся до СБУ.

ТСН.ua зібрав усі подробиці справи щодо скандального фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоки. Виявилося, що Роман Заволока ображав військових і вихвалявся цим у соцмережах.

Тим часом майор ЗСУ Віктор Трегубов розповів, що фітнес-тренером з Полтави повинна займатися не поліція, а СБУ.

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