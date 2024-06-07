У Зеленського пояснили, чому Путін почав носити бронежилет

Для оточення Путіна ціна війни зростає.
Російський президент Володимир Путін почав вдягати бронижилет на тлі "великих процесів змін", які відбуваються в країні.
Про це розповів радник ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.
"Людей ізолюватимуть, заарештовуватимуть, когось кудись відправлятимуть у заслання тощо. Ціна війни для оточення Путіна дедалі більше і більше зростає", - каже Подоляк.
Він додає, що оточення Путіна з часом розумітиме, що ціна війни занадто висока для них особисто, зокрема, для їхніх дітей, тоді у нього все більше ризиків з'являється у внутрішньому просторі.
"Крім того, не забуваємо, що Путін усвідомлює – "червоних ліній" не існує. Війна поступово переходить на територію, куди він точно не думав її привести. Він привів війну до себе додому. Це дуже і дуже добре. Рано чи пізно, люди на території Росії усвідомлять, що цей суб'єкт – повністю голий, незалежно від бронежилетів", - резюмував Подоляк.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін обмовився, що російські війська втрачають в Україні близько 20 тисяч солдатів щомісяця.
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