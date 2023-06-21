У Зеленського пояснили, чому Україна повинна стати членом НАТО, попри воєнний стан

Недоречно буде відкладати членство України в НАТО, бо в іншому разі Росія робитиме все, щоб воєнний стан в Україні тривав якомога довше.

Країна НАТО не мають зважати на той факт, що в Україні триває воєнний стан через російську агресію, та мають надати Києву запрошення щодо членства в Північноатлантичному альянсі якомога скоріше.

Про це заявив у середу під час онлайн-включення, організованого "Атлантичною радою", керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Укрінформ.

"Воєнний стан не може бути перешкодою для запрошення України до Альянсу", - зауважив представник української влади.

Єрмак наголосив, що недоречно буде відкладати членство України в НАТО, бо в іншому разі Росія робитиме все, щоб воєнний стан в Україні тривав якомога довше.

Для країн Заходу це означатиме необхідність виділення ще більшої кількості озброєнь та ресурсів для того, аби протистояти агресору.

Також голова ОП нагадав, що наступного року в Росії мають відбутися вибори президента, тому затягування питання щодо членства України в НАТО лише посилить підтримку путінського режиму в РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

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