У Зеленського пояснили, чому Україні не можна проводити переговори з Росією

Росії не потрібні жодні переговори про мир, вона хоче лише паузу.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому мирні переговори з Росією неможливі.

"Ще раз про "мирні пропозиції РФ навесні 2022-го". Пропоную все-таки користуватися логікою (іронія) та повторно оцінити відомі (незмінні) факти:

1. РФ масштабно заходить до іншої країни й масово вбиває громадян цієї країни. Мета – захоплення території, переформатування держави, пряма та опосередкована окупація.

РФ масштабно заходить до іншої країни й масово вбиває громадян цієї країни. Мета – захоплення території, переформатування держави, пряма та опосередкована окупація. 2. На першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) РФ ультимативно вимагає віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися, відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?

На першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) РФ ультимативно вимагає віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися, відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції? 3. Після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київщини розкрилися масові факти геноцидних практик РФ та її справжніх намірів в Україні. Що остаточно унеможливило будь-які контакти з РФ".

"Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції РФ не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала. Сьогодні РФ знову ж таки хоче знищити Україну, але шукає можливості виторгувати собі оперативну паузу, щоб закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію й на наступному етапі масштабувати бойові дії. Питання: навіщо періодично повертатися до неіснуючої теми й намагатися видати відомі капітулятивні вимоги Рф за щось нове, що абсолютно точно не могло привести до "миру"?" - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського наголосили, що Україна у жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін очікує, що Захід втомиться від України і покладає великі надії на Дональда Трампа.

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