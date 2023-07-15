У Зеленського пояснили важливість візиту президент Південної Кореї до України

Під час візиту сторони обговорили багато речей, які стосуються допомоги Україні.

Перший в історії візит президента Південної Кореї до України має важливий характер з точки зору символізму, оскільки наразі українці ведуть визвольну боротьбу.

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Таку думку в етері телемарафону висловив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Перший історичний візит президента Південної Кореї до України... Хоча б навіть з цієї точки зору він важливий, з точки зору символізму. В час боротьби України проти російської агресії нас підтримують не лише наші традиційні європейські, євроатлантичні партнери, але й топ-країни азійського регіону", - сказав Жовква.

Він зазначив, що під час візиту сторони обговорили багато речей, які стосуються допомоги Україні у її боротьбі за незалежність.

"Говорили про багато речей, не про все можу говорити в ефірі... Корея... вже дещо зробила і готова зробите ще більше... Будуть не тільки "саушки". Корея виробляє багато дуже хороших компонентів військових, які нам потрібні на полі бою і для успішного проведення контрнаступу", - сказав Жовква.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розповів подробиці візиту президента Південної Кореї до України.

Крім того, ми раніше інформували, що політолог Ігор Чаленко заявив, що візит президента Південної Кореї Юна Сок Йоля 15 липня може внести позитивні зрушення у відносинах щодо оборони країни.

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