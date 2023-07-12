У Зеленського пояснили, який сигнал від НАТО отримала Україна на саміті у Вільнюсі

В ОП вважають, щоб членство України було максимально швидким, потрібна перемога.

Україна на саміті НАТО у Вільнюсі отримала чіткий сигнал щодо членства в Альянсі, яке буде одразу після перемоги у війни проти російських агресорів.

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Про це в етері телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Все достатньо просто. Є конкретна умова для того, щоб членство України було максимально швидким... це перемога у війні. Достатньо чітка, конкретна умова, єдина умова, реально існуюча", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що всі інші умови є "умовними", тому їх уже більше не існує.

"Єдина умова, яка точно зафіксує Україну невід'ємною частиною не просто блоку НАТО, а невід'ємною частиною нової безпекової системи глобального типу – це потрібна перемога над Російською Федерацією. Над ключовою країною, яка цю систему абсолютно точно в цій війні обнулила. І практично сьогодні закладаються основи нової системи", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вважає, що військова підтримка від країн Заходу повинна мати позитивний результат, зокрема на полі бою.

Крім того, ми раніше інформували, що на саміті НАТО країни G7 заявили про намір надати Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу.

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