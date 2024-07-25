У Зеленського прокоментували блокування Угорщиною допомоги через російську нафту

Угорщина блокує понад 6 мільярдів євро на допомогу Україні з Європейського фонду миру. Одна з причин - призупинення Україною транзиту нафти російської компанії "Лукойл".

Про те, до яких наслідків це може призвести, розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк 24 Каналу.

За словами Подоляка, йде "двостороння гра". Угорщина блокує нас, постійно займаєте дивну позицію, яка йде всупереч з позицією Європейського Союзу.

"Тоді такій країні логічно буде призупинити членство в ЄС і заявити, що вона має свою окрему позицію", - каже радник ОП. Ви отримуєте преференції, дотації, гранти від Євросоюзу, але водночас блокуєте життєво необхідну допомогу для України. Ба більше, хочете, щоб Україна виконувала щодо вас зобов'язання, які для нас є абсурдними. Це ж нонсенс", – наголосив радник голови ОПУ.

Він наголосив, що Україна, має право захищатись так, як вважає за потрібне.

"До того ж транзит нафти сьогодні зупинений з технічних причин, тому що Росія б'є по енергетиці України. Так нафтопроводи не можуть існувати, є дефіцит електроенергії – все це очевидні речі", – сказав Подоляк.

Країна, заради якої Угорщина готова робити певні політичні заяви, блокує дуже потрібну допомогу Україні, б'є по енергетичних можливостях країни.

"Замість того, щоб звернутися до Росії та сказати перестати бити по енергогенерації України – висуваються вимоги, що це Україна має зробити так, щоб інші країни далі отримували все, що їм потрібно. Тоді виникає питання – а хіба Угорщині не потрібно зробити те саме для України", - додав Подоляк.

Нагадаємо, угорська сторона може подати до суду через рішення України припинити транзит нафти російської компанії “Лукойл”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що таке рішення загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини.

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