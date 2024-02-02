У Зеленського прокоментували чутки щодо відставки Залужного

У ЗМІ з'явилася інформація, що Залужного нібито викликали на зустріч в Офісі Президента в понеділок та повідомили про звільнення. Про це пише, зокрема, CNN. Одне з джерел видання каже, що указ президента про відставку Залужного очікується до кінця цього тижня.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це в інтерв'ю "24 Каналу".

"Я взагалі вважаю, що прогнозування та політизація цього процесу – це вкрай негативне явище. Ми маємо обговорювати, не те що нам хтось подобається чи не подобається, а обговорювати результативність тих чи інших дій з урахуванням війни як такої. Це ж конкретні смерті, конкретні втрати і конкретне просування чи непросування кудись", - сказав він.

Подоляк каже, що президент має щоденне спілкування з військовими, зокрема з Головнокомандувачем, Генеральним штабом, керівниками оперативно-тактичних напрямків тощо. Слід "прагматично підходити" до цієї теми.

"Під час війни Верховний Головнокомандувач та його вертикаль приймає чи не приймає рішення. Але лише коли певне рішення таки ухвалено – він виходить і про це говорить. Президент у постійній комунікації, він постійно спілкується із суспільством, пояснюючи мотиви своїх дій та рішень. Але ми маємо виходити з того, які цілі будуть далі, як далі війна розвиватиметься, які для цього потрібні ресурси, чи зможемо ми зламати лінію фронту", - сказав радник керівника ОП.

Що відомо про ймовірну відставку Залужного

Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Втім, згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.