У Зеленського прокоментували ракетний удар по багатоповерхівці Запоріжжя

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Російська Федерація надалі веде себе - як терористична організація.

Так очільник ОП прокоментував ракетний удар росіян по багатоповерхівці у Запоріжжі.

"Запоріжжя. Росіяни поцілили у багатоповерхівку. Є загиблі. Такі методи ведення агресивної війни проти цивільних демонструють, що держава Росія продовжує поводити себе як терористична організація", - наголосив Єрмак.

Ракетний удар по Запоріжжю

У Запорізькій області вночі після опівночі оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли, що у Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів.

Стало відомо, що вночі ворог ракетами обстріляв Запоріжжя. Війська РФ завдали шістьох ракетних ударів по території міста. Спочатку повідомлялося про одного загиблого.

Згодом місцева влада поінформувала, що кількість загиблих та постраждалих зросла. Наразі відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

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