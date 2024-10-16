У Зеленського прокоментували ймовірність відкриття аеропорту в Ужгороді

Міжнародний аеропорт "Ужгород" передали МВС під європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту. Використання летовища для регулярних пасажирських перевезень неможливе, навіть якщо відкриють небо.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита в інтерв'ю LB.ua.

Микита зауважив, що аеропорт міг би приймати чартерні нерегулярні рейси.

"Аеропорт в Ужгороді може забезпечити чартерні цивільні рейси, нерегулярні. Політика МВС це дозволяє. ДСНС — це цивільна авіація, не військова. Військових літаків там не може бути, логістика невдала загалом", – пояснив представник ОП.

Окрім того, Ужгородський аеропорт розташований далеко. Тому, вважає Віктор Микита, пасажирам з інших регіонів простіше їхати до сусідньої Польщі.

"До Закарпаття від Києва — 800 кілометрів. Від Харкова - ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту й полетіти відразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення", – висловився представник ОП.

Як повідомлялося раніше, латвійська компанія готова відновити польоти до України щойно дозволять безпекові умови. Зокрема, йдеться про відновлення польотів до та з Києва, Львова та Одеси, коли це дозволять умови, пов'язані з безпекою.

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