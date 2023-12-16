У Зеленського прокоментували заяви Путіна про "покращення" ситуації на фронті

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростовує заяви російського президента-диктатора Володимира Путіна про те, що окупаційна армія "покращує становище" по всій лінії фронту.

Про це представник ОП розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

За словами Подоляка, немає сенсу аналізувати вислови кремлівського "фюрера", бо Путін "не розбирається в тому, про що він говорить".

"Це абстракція, фейки, абсолютно безсенсовні "словоізліянія", "шизоафазія". Він цю "словесну окрошку" буде продовжувати постійно використовувати. Для нас з вами важливо інше: Росія перебуває там, де й рік тому, вона нікуди не просунулась на фронті. Росія перебуває з точки зору того, що відбувається в акваторії Чорного моря, на півдні України, в Херсонській області, на території півострова Крим, в абсолютно іншому стані, ніж рік тому", - наголосив представник Офісу президента.

Подоляк також зауважив, що нині Москва змушена відмовлятися майже від усіх соціальних програм і всі кошти відправляти на рекрутинг. Він наголошує. що Москва "шукає, де знайти ще бідноти, яку можна відправити на фронт в Україну".

Нагадаємо, під час "прямої лінії" 14 грудня Путін заявив, що російська армія "покращує становище" на фронті. Мовляв, "йде поліпшення становища" окупаційних військ. Натомість, з його слів, у ЗСУ нібито "ніде нічого не вийшло з контрнаступом".

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