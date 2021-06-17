У Зеленського прокоментували зустріч Путіна і Байдена та оцінили її значення для України

Для України важливо, що очільник Білого дому виступив на підтримку нашої держави.

Зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена була прозорою, зафіксувала стан речей у міжнародній політиці та підкреслила величезну світоглядну різницю між Росією та США.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "Укрінформу".

Так, на його думку, ключові теми лідерами двох держав були проговорені тільки в форматі анонсів, але важливо, що очільник Білого дому виступив на підтримку України.

"Усе достатньо прозоро. Саміт президентів США та РФ частково зафіксував стан речей у міжнародній політиці та у двосторонніх відносинах саме на зараз. Підкреслив, що між країнами є величезна світоглядна різниця, але глобальна безпека потребує обов’язково діалогу. Ключові теми, на мій погляд, було проговорено тільки в форматі анонсів. Тому слід чекати розвитку подібного діалогу”, - зазначив Подоляк.

Водночас радник очільника ОП підкреслив, що попередньо було дуже багато побоювань щодо того, що нібито президенти США і РФ можуть домовитись про українське питання "келійно, кулуарно, з суттєвими репутаційними збитками для інших країн". Однак, з наявної інформації цього не сталося - конкретні домовленості у Путіна та Байдена є тільки про повернення послів, а по всім іншим темам фіксуються фактично різні позиції.

"Що для нас вкрай важливо? Президент Байден чітко підкреслив, що виступив на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Він згадав і Мінські домовленості, але у формулюванні: треба посилити дипломатичні зусилля для їхньої реалізації. Це важливо. Тому що це означає дещо новий підхід. Реалії трошки інші, ніж були в той час, коли формулювали "Мінськ" і закладали в них послідовність та логістику виконання. Тобто не прямо, але можна говорити про деяку потребу модернізації. Ми ж і активізували роботу по більш адекватному прочитанню "Мінська" на всіх рівнях - тож слова Байдена фактично нам на підтримку", - підкреслив Подоляк та додав, що показовим є те, що президент РФ це ж питання прокоментував по-іншому.

"Фактично, він (ред. - Путін) вперше публічно визнав, що відкидає будь-які пропозиції, як дійсно можна виконати "Мінськ", і вимагає виконання тільки однієї частини "Мінську" – політичної. Тобто керівництво РФ зацікавлено тільки у тому, щоб провести вибори в Донецьку та Луганську, поки триває окупація, та зафіксувати те, що вони називають "особливим статусом". При цьому безпековий контекст вони повністю ігнорують. Це не можна назвати логічним. І дуже добре, що такий підхід насправді не підтримується світовою спільнотою, зокрема і Америкою, що ми вчора почули", - сказав радник керівника Офісу глави держави.

Нагадаємо, 16 червня у швейцарській Женеві відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, за якою спостерігав без перебільшення весь світ. Двоє світових лідерів протягом чотирьох годин вели переговори, після чого Путін провів пресконференцію, а після нього виступив Байден.

Новини світу: як Байден охарактеризував зустріч з Путіним

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