У Зеленського розкритикували заяву Макрона про "гарантії безпеки" для РФ: хоче задовольнити вбивцю

Пропозиція Макрона викликала бурхливу реакцію в Україні.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на резонансну заяву президента Франції Еммануеля Макрона про "гарантії безпеки" для РФ. Радник голови ОФ розкритував французького лідера за таку пропозицію.
Про це Подоляк сказав у коментарі для The Guardian.
"Це досить дивно, коли ти не намагаєшся допомогти жертві - а тут дуже зрозуміло, хто жертва - а думаєш, як задовольнити вбивцю", - коротко відреагував Подоляк на слова Макрона.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна підготувати майбутню архітектуру безпеки, надати Росії гарантії безпеки і "зняти страхи Путіна" щодо наближення НАТО до кордонів Росії. Ці висловлювання викликали обурення серед українського суспільства.
Згодом Макрон пояснив, навіщо говорив про "гарантії безпеки" для РФ. Він попросив, "не робити з мухи слона і не шукати суперечності там, де їх немає". За його словами, на мирних переговорах будуть територіальні теми щодо України і колективної безпеки в усьому регіоні.
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