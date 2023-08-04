У Зеленського розповіли, чого Україна очікує від саміту миру у Саудівській Аравії

До участі у переговорах приєднається Індія.

На саміті у Саудівській Аравії, який присвячений питанню миру в Україні, закладуться основи нової глобальної політичної архітектури.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, агресивна політика Росії, яка останні десятиліття провокує конфлікти у світі, більше не повинна існувати.

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"У цій архітектурі вже буде відсутня "агресивна суб’єктивність РФ", яка й провокувала ключові нестабільності протягом останніх 15-20 років, а також можливе повернення до стабільних правил, що матимуть вигляд модернізованого "міжнародного права"", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що 30 липня, в Офісі президента України підтвердили, що в Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського.

Крім того, Індія візьме участь у засіданні щодо мирних переговорів із закінчення війни Росії проти України, яке відбудеться вже через кілька днів у Саудівській Аравії.

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