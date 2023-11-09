У Зеленського розповіли, коли почнеться процес перемовин про вступ до ЄС

Всі необхідні критерії для початку діалогу Київ виконає до середини грудня 2023 року.

Україна планує розпочати перемовини з Євросоюзом щодо вступу на початку 2024 року.

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Про це в етері Радіо Свобода заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Для нас дуже важливо і ми цього досягнемо – розпочати процес переговорів на початку наступного року", – сказав Ігор Жовква.

За словами заступника голови ОП, всі необхідні критерії для початку діалогу Київ виконає до середини грудня 2023 року.

"100 % умов для початку переговорів щодо вступу України до ЄС ми виконаємо до середини грудня цього року, коли буде засідання Європейської Ради, щоб отримати абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС", – заявив Жовква.

Крім того, ані висловив впевненість, що Угорщина не буде заважати процесу євроінтеграції України. Жовква повідомив, що президент Європейської Ради Шарль Мішель, і лідери країн-друзів України у ЄС будуть говорити з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном саме щодо України.

"Я впевнений, що ніяка політична позиція тих чи інших керівників тих, чи інших держав не завадить отримати нам те рішення, яке сьогодні визріло. Сьогодні жодна з держав членів ЄС не ставить під сумнів необхідність членства України в ЄС", – додав Ігор Жовква.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу з ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що у Німеччині назвали, від чого тепер залежить початок переговорів про вступ України до ЄС.

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