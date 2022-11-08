У Зеленського розповіли про підготування до можливого повного блекауту і прокоментували евакуацію

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що влада розглядає усі можливі сценарії розвитку подій на тлі ворожих обстрілів критичної інфраструктури та можливого блекауту.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Зокрема, він прокоментував, очевидно, заяву директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука про те, що у разі повного виходу з ладу електромереж близько 3 млн жителів столиці можуть тимчасово евакуювати.

"Ми розглядаємо всі (варіанти розвитку подій – ред.). У тому числі й найбільш песимістичні сценарії. Але мені видається, що робити заяви ось так от, що три мільйони людей ми завтра будемо евакуювати, то це, знову ж таки, трошки дивнувато..." – сказав радник голови ОП.

"Безумовно, варто бути (готовим – ред.). Але якщо ти кажеш, що ти три мільйони будеш забирати з великого міста, то тоді, певно, треба говорити про логістичні завдання далі. Куди три мільйони людей будуть відправлятися, яким чином будуть відправлятися, чи є вже домовленості, наприклад, з залізницею, чи є міста, куди ми будемо відправляти і таке інше", – додав Подоляк.

Він також висловив думку, що заява про підготування до можливої евакуації з Києва в разі зникнення світла, тепла і води "виглядає, скоріше, саме як просто заява для того, щоб трошки налякати людей".

Радник ОП знову наголосив, що держава розглядає різні сценарії розвитку подій, у тому числі й найпесимістичніші (як-от блекаут), адже це – її завдання.

"Але перш за все держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи", – наголосив Подоляк.

Він додав, що взимку перевезти 3 млн людей буде "дуже і дуже тяжко логістично".

"Якщо ми готові це зробити, будемо готові. Але не треба просто так виходити і казати: якщо буде повний блекаут, то будемо усіх евакуювати", – сказав радник голови президентського офісу.

Загроза блекауту

Мер Києва Віталій Кличко не виключив що столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Тож у місті вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок ймовірного блекауту.

Після своєї заяви про евакуацію 3 млн людей з Києва Ткачук уточнив, що наразі ситуація є керованою, і жителів міста не просять виїжджати, оскільки потреби немає.

Як пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, блекаут може статися лише тоді, коли автоматика без попередження вимикатиме систему через критичне перевантаження. Автоматика від'єднує споживачів від мережі, щоб вона не перегоріла. Ризик спрацювання автоматики буде в разі нових обстрілів Києва та області.

Очільник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив 7 листопада, що ситуація з електропостачання покращиться вже за тиждень. Це за умови відсутності атак по енергетичній інфраструктурі.

Корисні поради, аби не спалити проводку і щитові під час увімкнення світла

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