У Зеленського розповіли про ймовірність його закордонної поїздки: "Ми бережемо цей постріл для чогось ефективного"

Президент Володимир Зеленський не поїхав на саміт G-20 на Балі, оскільки там не було увалено жодного важливого рішення для України. Однак глава держави може здійснити закордонну поїздку, якщо вона буде справді ефективною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Якби ми знали, що на G-20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так - шанс того, що президент міг би туди поїхати, був", - сказав Никифоров.

Однак, за його словами, у майбутньому Зеленський може поїхати за кордон, тільки якщо такий візит буде максимально ефективним для держави.

"Президент від початку війни нікуди не виїжджав за межі країни. Сам факт його візиту кудись був би дуже гучним інформаційним приводом - як постріл. Тому ймовірність того, що він кудись поїде, є. І ми цей "патрон" бережемо для чогось, що зможемо використати з максимальною ефективністю", - пояснив Никифоров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times.

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