У Зеленського повідомили, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили від початку війни

У більшості міст та сіл вже працюють соцслужби, лікарні та заклади освіти.

Збройні сили Украаїни від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, звільнили від російських окупантів 1 886 населених пунктів.

Про це повідомили в Офісі президента.

У більшості з них запрацювали соцслужби, лікарні та заклади освіти. В Офіс президента наголошують, що нараз продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.

Нс деокупованих територіях працюють:

медичні заклади - у 965 н.п.

заклади освіти - у 1 065 н.п.

соціальні служби - у 1 264 н.п.

фінансові послуги - 1 206 н.п.

У деокупованих населених пунктах відновлено:

газопостачання - у 1 303 н.п.

електроенергія - у 1 340 н.п.

водопостачання - у 1 432 н.п.

мобільний зв'язок - у 1 190 н.п.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ ще належить звільнити близько двох тисяч окупованих Росією сіл та міст.

До слова, ЗСУ мають звільнити ще три населені пункти, аби повністю вигнати окупантів з Миколаївської області. Про це заявив очільник ОВА Віталій Кім.

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