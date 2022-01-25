У Зеленського сьогодні день народження: як святкуватиме президент

У Зеленського сьогодні день народження: як святкуватиме президент

Главі держави виповнюється 44 роки.

У президента України Володимира Зеленського сьогодні, 25 січня, день народження, яке цьогоріч він не святкуватиме.

Про це у Facebook повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

"Шановні колеги, сьогодні команда Офісу президента і я особисто раді вітати Володимира Зеленського з днем народження... Також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі", - написав він.

За словами Никифорова, своїх друзів і колег глава держави попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи. Зокрема, прессекретар президента опублікував реквізити кількох дитячих будинків та лікарень в Україні, куди можна перерахувати кошти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року у місті Кривий Ріг.