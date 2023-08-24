У Зеленського відповіли, чи справді в світі зростає тиск на Україну щодо перемовин з РФ

На Заході порушують тему переговорів з Росією. Але чи зростає тиск на Україну щодо цього?

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак відповів, чи можливі перемовини з Росією ще до того, як вона піде з українських територій.

Про це йшлося під час розмови Єрмака з журналістом видання DW.

За словами, Єрмака, ніхто з відповідальних політиків, лідерів країн світу не порушував питання щодо якихось переговорів з РФ.

"Всі кажуть про те, що Україна сама вирішуватиме, коли й за яких умов погодитися на будь-які переговори. А позиція України дуже чітка, вона всім відома: поки російські війська перебувають на нашій території, про жодны перемовини не може йтися", - повідомив він.

Вся інша дипломатія викладена у "формулі миру" президента України Володимира Зеленського.

"Ми дуже потужно працюємо з іншими країнами. Після Копенгагенської зустрічі ми цей формат продовжили тут, в Україні, на рівні послів", - додав Єрмак.

Він наголосив, що кожного тижня відбуваються зустрічі з представниками інших держав.

"І вже бере участь новий посол ФРН, який дуже активно включився, і я дуже дякую йому за це. Я хотів би сказати, що на останній зустрічі, присвяченій екологічній безпеці, вже було 63 країни. Я думаю, наступного разу ми перетнемо цифру 70, адже кількість країн, які об'єднуються навколо України, зростає. Ми пам'ятаємо цифру 143 країни, які проголосували за одну з останніх резолюцій в ООН. Тому є куди рухатися", - повідомив він.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив новини про контрнаступ та пояснив, як саме він триває. ЗСУ йдуть вперед, наголосив президент. Втім, рухатися дуже складно через мінні поля.

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