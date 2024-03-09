У Зеленського відповіли Ердогану на пропозицію запросити Росію на мирний саміт

В Україні наголошують, що РФ не може бути там присутня.

Україні потрібна справедлива фіналізація війни, яку компромісними способами не вдасться завершити.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк коментуючи ініціативу Ердогана провести в себе мирний саміт із врегулювання війни, до якого залучать і РФ в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Будь-яка країна хоче завжди довести свою суб’єктність на глобальному політичному ринку. І Туреччина — не виняток. Вони хочуть відігравати вагому роль. Хочуть визначати ті правила, за якими далі розвиватимуться події. У цьому випадку ми говоримо про війну в Східній Європі, про війну в Україні”, — зазначив Подоляк.

За його словами, позиція Туреччина зрозуміла. Країна хоче на себе перебрати ініціативу, домінувати, визначати формати, в яких відбуватимуться ті чи інші подальші політичні події навколо війни.

"І вони про це публічно говорили неодноразово. Я не бачу тут якоїсь новизни. Я бачу системну політичну роль, яку намагається відігравати Туреччина. Це непоганий сигнал, це непоганий знак, це непогана позиція”, — сказав радник ОП.

Він наголосив і на тому, що Україні йдеться не про суб’єктність тієї чи іншої країни і та роль, яку ця країна буде на себе брати.

“Для цього нам потрібен не якийсь формальний варіант, як, наприклад, Мінські угоди. Тобто давайте просто намацаємо діалог, у якому Росія домінуватиме, ультимативно виставлятиме якісь умови, відкидатиме умови інші, як сказав президент Зеленський, блокуючи всі ініціативи інших країн”, — додав Подоляк.

Він резюмував, що Росія не може бути присутня там, поки триває вироблення принципів імплементації формули миру або примусу РФ до її виконання.

Нагадаємо, вони хочуть на себе перебрати ініціативу, хочуть домінувати, хочуть визначати формати, в яких відбуватимуться ті чи інші подальші політичні події навколо війни.

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