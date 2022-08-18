У Зеленського відповіли на "анонсовану" росіянами провокацію на ЗАЕС

Росіяни "анонсували" на 19 серпня провокації на Запорізькій АЕС, аби традиційно звинуватити у своїх же злочинних діях ЗСУ.

Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів російському Міноборони, наголосивши, що подібні заяви є цінічними, і щоб дійсно там не сталося катастрофи росіянам же і треба вивести свої війська зі станції і перестати її обстрілювати.

Про це Подоляк написав у Twittеr.

"Росія занепокоєна через можливість катастрофи на ЗАЕС",– цинічно сміються в Міноборони РФ. Є рішення. Треба просто вивезти БК із цехів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію. Все просто, чи не так?", - зауважив Подоляк.

Нагадаємо, міноборони РФ 18 серпня заявило про нібито підготовку Україною провокацій на Запорізькій АЕС 19 серпня. Проте варто наголосити, що саме Росія, яка захопила станцію, регулярно обстрілює її, наражаючи світ на катастрофу.

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