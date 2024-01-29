У Зеленського відповіли на чутки про звільнення Залужного

Президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, інформація про що з'явилася ввечері 29 січня у Мережі.

Про це в коментарі "УП" заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

На запитання, чи звільняв Володимир Зеленський Залужного, прессекретар глави держави відповів: "Точно ні".

Також видання пише, що їхні джерела в Офісі президента станом на 19:30 повідомили, що інформація про нібито усунення головнокомандувача ЗСУ - це неправда. Крім того, зазначається, що частина співрозмовників дотичних до Ставки Верховного головнокомандувача заперечила звільнення Залужного.

Слід зауважити, що раніше "УП" писало про те, що одне з їхніх джерел в РНБО повідомило, що нібито Залужному було запропоновано іншу посаду: "Його викликали і запропонували іншу посаду. Можливо, послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає".

Тим часом "24 Канал" з посиланням на Никифорова також повідомив, що наразі про усунення головнокомандувача з посади не йдеться.

"Я заперечую звільнення Залужного. Телеграм-канали помиляються, предмету розмови немає", - сказав речник Зеленського.

До слова президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні нічого не згадав про "звільнення Валерія Залужного".

Повідомлення про "звільнення Залужного"

Ввечері 29 січня різні Telegram-канали та медіа почали писати про начебто звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інформацію про це з посиланням на власні джерела також оприлюднювали чинні депутати Олексій Гончаренко та Вікторія Сюмар, колишній нардеп Борислав Береза та журналісти Юрій Бутусов та Роман Цимбалюк тощо.

За їхніми даними, нібито указу президента ще не було оприлюднено. Втім, "тривають консультації з іноземними партнерами".

Також повідомлялося, що основним претендентом на крісло Головнокомандувача є чинний очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

До слова, поки в Мережі ширилася інформація про "звільнення" Залужного в Telegram-каналі Міністерства оборони з'явилося повідомлення "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Втім, швидше за все, міністерство заперечило інформацію щодо відставки очільника відомства Рустема Умєрова, яка публікували деякі канали.

Нагадаємо, кілька днів тому народна депутатка Мар'яна Безугла висловилася щодо інформації в Мережі про можливу заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та навіть назвала трьох претендентів на заміну.

Читайте також: