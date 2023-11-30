У Зеленського відповіли на закиди Безуглої і розкрили деталі військового плану на наступний рік

У Зеленського відповіли на закиди Безуглої щодо відсутності плану на наступний рік і закликали більш тверезо ставитися до політичних спекуляцій, які зараз з'являються.

Днями народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла виступила із скандальною заявою, що нібито військове керівництво України "не має плану на рік", і цим людям "варто піти" зі своїх посад. Такі слова викликали шквал обурення у громадськості.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на ці закиди у інтерв’ю для 24 Каналу.

"План війни безумовно є. Про нього постійно говорять, це не тільки план війни на 2024 рік, а й те, що треба робити в 2023 році. Постійно про це мовиться на ставці Верховного Головнокомандувача і постійно вносять актуальні зміни з урахуванням ситуації на Південному, Запорізькому і на будь-якому іншому напрямку", – сказав Подоляк.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський особисто був 29 листопада на Південному напрямку, потім на Куп'янському. Тобто він, як і Головнокомандувач Валерій Залужний, розуміє, що відбувається по усій лінії фронту.

"Цей план, як чернетка, вже намальований неодноразово був, і публічно, і не публічно", – наголосив радник керівника ОПУ.

Нині ЗСУ продовжують тиск на необхідних напрямках, тривають стратегічні операції, зокрема, на Кримському напрямку. Крім того, Україна багато інвестує разом з партнерами в дронові та в ракетні виробництва, а також у виробництво систем радіоелектронного подавлення.

Разом з партнерами Україна шукає можливості збільшити постачання снарядів відповідних категорій. Це не тільки мільйон снарядів 155-го калібру, але виробництва мін, гармат тощо.

За словами Подоляка, в Україні нині також працюють над пришвидшенням внесення останнього аргументу на лінії фронту – домінування у повітрі. Це не лише про F-16, це і про дрони, і про системи фронтової протиракетної оборони тощо.

"Ми розуміємо, що не можемо симетрично воювати Росією, бо вона зробила ставку на кількість. Росіяни шукають снаряди у Північній Кореї, використовують ліцензії і технології Ірану, будують дронові виробництва, проводять мобілізацію, підписують контракти, шукають гроші, які, до речі, йдуть в обхід санкцій, на фінансування програм соціальної зацікавленості людей піти вбивати українців", – розповів Подоляк.

Він пояснив, що Україна в цій війні шукає можливості асиметричної відповіді – знищення максимальної кількості російських ресурсів і російських людей, які приходять вбивати.

“План є, стратегія є, щодо мобілізації, щодо забезпечення армії, щодо інших правил, які стосуються підготовки мобілізованих. Ви бачили це вже неодноразово, і на рівні президента, і на рівні представників Ставки Верховного Головнокомандувача, і на рівні депутатів”, – наголосив Подоляк.

За його словами, вже зараз на рівні депутатів відповідних комітетів, профільних комітетів оборони йдеться про необхідні законодавчі зміни, які будуть регулювати деякі спірні питання, які має внести Міністерство оборони й інші відповідні державні інституції.

Наприклад, Міністерство цифрової трансформації працює над суттєвим збільшенням виробництва дронів. Є відповідна вертикаль, яка займається стратегічним плануванням, є президент України – Верховний Головнокомандувач, далі в рамках його вертикалі операційний директорат. Вони відпрацьовують необхідні зміни в рамках розширеної військової ставки чи військового кабінету.

"Будь-які інформаційні спекуляції – це наслідок традиційного політичного процесу в Україні. Він такий, як є, ми його не змінимо, але маємо постійно коментувати певні події, щоб зменшувати цю традиційну токсичність політичного процесу", – резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка поскаржилася, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

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