У Зеленського відповіли на заклики Заходу знизити мобілізаційний вік до 18 років

Заклики до зниження мобілізаційного віку в Україні, які лунають з боку західних партнерів, не мають сенсу, поки в українській армії бракує зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

На цьому наголосив у своєму дописі в соцмережі Х радник президента Зеленського Дмитро Литвин.

“Ми бачимо, що анонсована раніше техніка не надходить вчасно. Через ці зволікання Україні не вистачає зброї, щоб озброїти вже мобілізованих солдатів”, - йдеться у дописі.

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За його словами, західні партнери мають повний доступ до інформації щодо постачання зброї, тому можуть порівнювати обіцянки з фактичними поставками.

“Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в матеріально-технічному забезпеченні чи вагання у підтримці молодістю наших чоловіків на передовій”, - підсумував він.

Нагадаємо, 27 листопада у західних ЗМІ з'явилися повідомлення, що Білий дім чинить тиск на Київ з метою посилення його боєздатності у війні проти російської агресії. В США вважають, що Україна має розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років.

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