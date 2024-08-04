У Зеленського відповіли на заяви російської опозиції про зняття санкцій з РФ

Російська опозиція має закликати до звільнення Росії від диктатора Володимира Путіна, а не боротися із західними санкціями.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи заяву нещодавно звільненого з ув'язнення в ході обміну російського опозиціонера.

"Спільною метою всіх росіян має бути звільнення РФ від божевільного диктатора Путіна та його режиму, а не боротьба з санкціями. Санкції потрібно лише посилювати – доти, доки Росія продовжує збройну агресію", – наголосив Єрмак.

Він нагадав, що вся суть путінського режиму – це бажання геноциду, знищення українців як нації, захоплення території. А санкції – це те, що стримує військову машину режиму і не дає йому розвиватися у прагненні вбивати українців.

"Посилення санкцій до повної зупинки ВПК РФ, неможливості заробляти на експорті енергоносіїв, а разом з цим – і війни. Ось це ціль. Бо злочини режиму лише позбавляють майбутнього всіх росіян", – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, що 1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом.

На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців і засуджений до страти в Білорусі громадянин Німеччини. Серед звільнених немає жодного українця.

Після звільнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза заявив про те, що санкції Заходу про РФ буцімто є несправедливими, оскільки спрямовані не проти Путіна, а проти всієї країни і простих росіян. На думку Кара-Мурзи, який себе називає опозиціонером, санкції проти російських чиновників мають бути персональними. Про те, що такі санкції аж ніяк не загальмують російську військову машину і не ніяк не заважатимуть окупантам вбивати українців, він не прокоментував.

Його підтримав інший звільнений росіянин Андрій Пивоваров.

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