У Зеленського відповіли на звинувачення у підриві "Північних потоків"

У офісі президента України відреагували на статтю The Wall Street Journal про те, що Зеленський і Залужний нібито спланували підрив "Північних потоків".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив причетність своєї країни до вибухів, які пошкодили газопровід "Північний потік-2", і натомість вказав на Росію.

Про це він сказав у коментарі Reuters.

"Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... а хто всім цим володів на момент бомбардування? Тільки Росія", - зазначив Подоляк.

"Україна не має жодного відношення до вибухів на "Північному потоку", - сказав Подоляк, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Росія вже звинуватила Сполучені Штати, Британію та Україну у вибухах, які значною мірою відрізали російський газ від прибуткового європейського ринку. Ці країни свою причетність заперечують.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, усно схвалив план підриву Північних потоків 2022 року і доручив реалізувати його тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

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