У Зеленського відреагували на гучну заяву французької "подруги Путіна" про Україну

У Європі розуміють до яких наслідків може привести неправильно фіналізована війна.

Слова французької проросійської політикині Марін Ле Пен щодо підтримки України наразі не свідчать про зміну її поглядів.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк 24 каналу.

"Сьогодні очевидно, що це війна не про територію України. Це війна про домінування. І давайте дочекаємось системності в заявах Ле Пен. Тобто одна чи дві заяви – це ж не про системність. Системність – це ще й про розуміння того чи іншого процесу", - сказав Подоляк.

Утім, він зауважив, що Ле пен, ймовірно, відчуває до яких наслідків може привести Європу в цілому неправильно фіналізована війна.

"Путін не зупинятиметься на тих територіях, які він вже окупував. Не заради цього він повністю обнуляє свою репутацію, відмовляється від багатьох перспективних бізнес-економічних зв'язків, повністю виходить з європейського ринку, принаймні сировинного", - резюмував він.

Що передувало

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, неочікувано зробила заяву на підтримку України та звинуватила РФ у розпалюванні війни.

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