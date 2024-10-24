У Зеленського відреагували на інформацію, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України

В Офісі президента спростували інформацію про противників вступу України до НАТО.

Офіс президента України спростовує інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що сім країн-членів НАТО нібито виступають проти запрошення України до Альянсу.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.

"Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу", – наголосив Никифоров.

За словами речника, ідея запрошення України до НАТО має підтримку абсолютної більшості країн-членів організації. Щодо решти країн ведеться активна дипломатична робота. Никифоров підкреслив, що запрошення до НАТО є першим пунктом Плану Перемоги та надійним шляхом до справедливого і тривалого миру.

Президент Володимир Зеленський активно презентує цей План міжнародним партнерам, українському парламенту, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, консолідуючи зусилля для наближення запрошення України до НАТО.

Нагадаємо, видання Politicо написало, що одразу сім країн-членів НАТО проти вступу України до Альянсу. На чолі такої внутрішньо НАТОвської "коаліції" стоять США та Німеччина, оскільки вони бояться бути втягнутими у війну з Росією. Також проти нібито виступають Іспанія, Бельгія, Словенія, Словаччина та Угорщина.

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