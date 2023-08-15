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У Зеленського відреагували на масований ракетний удар по Україні

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Зеленського відреагували на масований ракетний удар по Україні

Ракетний удар по Львову. / Фото: facebook/Андрій Садовий

В ОП закликають надати системи ППО.

Після нічної масованої ракетної атаки РФ радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вкотре закликав союзників надати Україні системи ППО.

Про це представник ОП написав у своєму Twitter. 

Подоляк наголосив, що сьогодні о 4:00 крилаті та балістичні ракети запущені армією РФ обстріляли житлові будинки та промислові підприємства у Львові, Луцьку та Дніпрі. Що більше - окупанти зумисне завдали "масштабних ударів по цивільному населенню" - "виключно заради вбивств і психологічного тиску".

"Безумовний прояв терористичної діяльності РФ, юридично зафіксований численними руйнуваннями, жертвами... Тому ще раз про базове: тільки покаране зло не повертається. Тільки системи ПРО/ППО та "закрите небо", а не розмови про "умиротворення/переговори з російським серійним убивцею", - написав Подоляк. 

Вночі окупаційні війська РФ здійснили масований нічний удар по Україні. Під час атаки змінювали напрямок руху. Таку тактику окупанти використовують, щоб максимально досягнути своїх цілей і завдати удару.

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Дата публікації
Перегляди
1753
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