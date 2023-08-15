У Зеленського відреагували на масований ракетний удар по Україні

Після нічної масованої ракетної атаки РФ радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вкотре закликав союзників надати Україні системи ППО.

Про це представник ОП написав у своєму Twitter.

Подоляк наголосив, що сьогодні о 4:00 крилаті та балістичні ракети запущені армією РФ обстріляли житлові будинки та промислові підприємства у Львові, Луцьку та Дніпрі. Що більше - окупанти зумисне завдали "масштабних ударів по цивільному населенню" - "виключно заради вбивств і психологічного тиску".

"Безумовний прояв терористичної діяльності РФ, юридично зафіксований численними руйнуваннями, жертвами... Тому ще раз про базове: тільки покаране зло не повертається. Тільки системи ПРО/ППО та "закрите небо", а не розмови про "умиротворення/переговори з російським серійним убивцею", - написав Подоляк.

Вночі окупаційні війська РФ здійснили масований нічний удар по Україні. Під час атаки змінювали напрямок руху. Таку тактику окупанти використовують, щоб максимально досягнути своїх цілей і завдати удару.

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