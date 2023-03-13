У Зеленського відреагували на нагороду для фільму про Навального на "Оскарі"

В Офісі президента України виступили проти присудженням кінопремії "Оскар" документальному фільму про опозиціонера з РФ Олексія Навального.

Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо "Оскар" поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навального, де внутрішня російська політика вихлюпується? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм і справедливість?" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, на кінопремії "Оскар" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" перемогла документальна картина "Навальний" про представника так званої російської опозиції Олексія Навального. За статуеткою на сцену піднялася дружина Навального Юлія. У своїй промові вона нічого не сказала про Україну та повномасштабне російське вторгнення, а лише зазначила, що хоче, аби її "країна була вільною".

Картина обійшла стрічку "Будинок зі скалок" про війну в Україні.

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