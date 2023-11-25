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У Зеленського відреагували на нічну масовану атаку РФ на Київ

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Олена КапнікОлена Капнік
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У Зеленського відреагували на нічну масовану атаку РФ на Київ

Український президент Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

доповнюється...

В Офісі президента України Володимира Зеленського відреагував на російську масовану атаку на Київ, яка сталася вночі проти 25 листопада. Там пообіцяли відповідь Москві.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Очільник ОП наголосив, що агресорка Росія отримає відповідь за удар по столиці. Натомість Україна "ставатиме все сильнішою".

"Війна з цивільними, як і 90 років тому. Тоді - Голодомор, зараз росіяни теж хотіли б, але не змогли. От і залишається запускати шахеди по цивільних, але за все буде відповідь, за все буде розплата", - йдеться у дописі Єрмака.

Дата публікації
Перегляди
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