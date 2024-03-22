У Зеленського відреагували на нічну масовану ракетну атаку по Україні

Єрмак наголошує на необхідності ППО.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовану ракетну атаку та удари безпілотників по Україні вночі 22 березня.
Реакція очільника ОП з'явилася у його Telegram-каналі.
"Нам потрібно більше ППО/ПРО. І в короткі терміни. Світ не має просто спостерігати", - наголосив він.
Крім того, коментуючи нічну атаку, Єрмак наголосив, що РФ згадала торішню тактику і продовжують війну з цивільними.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що масований нічний удар РФ - це наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.