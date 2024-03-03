У Зеленського відреагували на претензії польських фермерів

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про протести польських фермерів та блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. Він зазначив, що насправді проблема для Європи набагато глибша, адже протести відбуваються не лише у Польщі.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу FREEДOM.

"Фермери виходять на протести у Німеччині, у Франції, в Італії, в Нідерландах. Це прямий великий конфлікт між певними соціально-професійними групами, в цьому випадку, фермерськими господарствами, сільськогосподарськими виробниками і Європейською комісією, яка пропонує інші регуляторні норми — зменшення дотацій сільськогосподарської продукції, збільшення конкурентності, зменшення національного протекціонізму для тих чи інших сільськогосподарських виробників. Усе це робиться в рамках так званого "зеленого" переходу. Це все спричиняє досить помітні хвилювання по всій Європі", - пояснив він.

За словами Подоляка, компонент інформаційної скандальності долучився до ситуації на кордоні Польща – Україна. Бо певні фермери вважають, що у зв’язку з війною в Україні інформаційної уваги до цих інцидентів буде більше, і тоді вони швидше отримають можливість реалізувати свої задуми.

Він підкреслив, що, у всіх переговорах мають бути представники Європейської комісії.

"Президент Зеленський прямо говорить: давайте сформуємо комісію, до якої увійдуть представники уряду України, Польщі, представники Європейської комісії. Тут можна буде в повному обсязі економічні питання обговорювати, знаходити компроміси. Але давайте все-таки в окремий рядок винесемо кордон, розуміючи, що для нас транзит через Польщу – це ключовий транзит, який дозволяє забезпечувати належним чином ведення оборонної війни в Україні", - коментує Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу президента також пояснив, що конкурентні взаємовідносини Польща – Україна не такі, як намагаються їх представити медіа. Конкуренція наших країн з тими чи іншими сільгоспвиробниками в європейських країнах тільки починається.

"Так, ми йдемо певним полегшеним шляхом Європейської комісії в рамках початку переговорного процесу про вступ до ЄС. І не всім країнам буде подобатися поява потужного гравця, особливо з погляду виробництва сільськогосподарської продукції. А Україна – потужний гравець, і вона може суттєво вплинути на розподіл пайової участі в галузевих ринках на загальному ринку ЄС. Це буде складна складова. Але це тільки питання майбутнього, а не сьогоднішнього дня", - наголошує він.

Він зауважив, що на сьогодні Україна поки що не становить такої конкуренції національним виробникам Євросоюзу, яка могла б завдати істотної шкоди. І вже точно польським виробникам сільгосппродукції Україна не завдає конкурентної шкоди.

"Усі ці аспекти потрібно буде більш об’ємно обговорювати… Два роки Польща демонструвала і доводила, що вона абсолютно на боці України. Польща є ключовим нашим союзником. Це важливо пам’ятати, незважаючи на окремі емоційно для нас зухвалі прояви поведінки тих чи інших невеликих соціальних груп у самій Польщі", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, станом на ранок 3 березня на кордоні з Польщею надалі блокують усі шість напрямків для вантажних транспортних засобів. Польські протестувальники не перешкоджають руху легкових автомобілів і автобусів.

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