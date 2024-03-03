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У Зеленського відреагували на претензії польських фермерів

У Зеленського відреагували на претензії польських фермерів

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк висловився про протести поляків, зокрема на кордоні України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про протести польських фермерів та блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. Він зазначив, що насправді проблема для Європи набагато глибша, адже протести відбуваються не лише у Польщі.   

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу FREEДOM.

"Фермери виходять на протести у Німеччині, у Франції, в Італії, в Нідерландах. Це прямий великий конфлікт між певними соціально-професійними групами, в цьому випадку, фермерськими господарствами, сільськогосподарськими виробниками і Європейською комісією, яка пропонує інші регуляторні норми — зменшення дотацій сільськогосподарської продукції, збільшення конкурентності, зменшення національного протекціонізму для тих чи інших сільськогосподарських виробників. Усе це робиться в рамках так званого "зеленого" переходу. Це все спричиняє досить помітні хвилювання по всій Європі", - пояснив він.

За словами Подоляка, компонент інформаційної скандальності долучився до ситуації на кордоні Польща – Україна. Бо певні фермери вважають, що у зв’язку з війною в Україні інформаційної уваги до цих інцидентів буде більше, і тоді вони швидше отримають можливість реалізувати свої задуми.

Він підкреслив, що, у всіх переговорах мають бути представники Європейської комісії.

"Президент Зеленський прямо говорить: давайте сформуємо комісію, до якої увійдуть представники уряду України, Польщі, представники Європейської комісії. Тут можна буде в повному обсязі економічні питання обговорювати, знаходити компроміси. Але давайте все-таки в окремий рядок винесемо кордон, розуміючи, що для нас транзит через Польщу – це ключовий транзит, який дозволяє забезпечувати належним чином ведення оборонної війни в Україні", - коментує Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу президента також пояснив, що конкурентні взаємовідносини Польща – Україна не такі, як намагаються їх представити медіа. Конкуренція наших країн з тими чи іншими сільгоспвиробниками в європейських країнах тільки починається. 

"Так, ми йдемо певним полегшеним шляхом Європейської комісії в рамках початку переговорного процесу про вступ до ЄС. І не всім країнам буде подобатися поява потужного гравця, особливо з погляду виробництва сільськогосподарської продукції. А Україна – потужний гравець, і вона може суттєво вплинути на розподіл пайової участі в галузевих ринках на загальному ринку ЄС. Це буде складна складова. Але це тільки питання майбутнього, а не сьогоднішнього дня", - наголошує він.

Він зауважив, що на сьогодні Україна поки що не становить такої конкуренції національним виробникам Євросоюзу, яка могла б завдати істотної шкоди. І вже точно польським виробникам сільгосппродукції Україна не завдає конкурентної шкоди.

"Усі ці аспекти потрібно буде більш об’ємно обговорювати… Два роки Польща демонструвала і доводила, що вона абсолютно на боці України. Польща є ключовим нашим союзником. Це важливо пам’ятати, незважаючи на окремі емоційно для нас зухвалі прояви поведінки тих чи інших невеликих соціальних груп у самій Польщі", -  резюмував Подоляк.

Нагадаємо, станом на ранок 3 березня на кордоні з Польщею надалі блокують усі шість напрямків для вантажних транспортних засобів. Польські протестувальники не перешкоджають руху легкових автомобілів і автобусів.

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