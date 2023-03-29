У Зеленського відреагували на прогнози Пєскова щодо затяжної війни: "Він помиляється"

У Зеленського відреагували на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що нібито війна в Україні триватиме ще довго.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війну, яку Росія розв'язала проти України, можна завершити дипломатичним шляхом лише після того, як РФ піде з усіх окупованих територій України, а влада країни-агресорки зміниться.

Про це 29 березня він написав у своєму Twitter.

"Пєсков і Лавров помиляються: війну можна завершити дипломатичним шляхом. Якщо РФ негайно залишить окуповані землі. Щоб це сталося, у Москві має відбутися перезавантаження, змінитися переговорний суб’єкт. Цього можна досягти через нові поразки армії РФ. Збільшуємо постачання зброї", - написав Подоляк.

#Пєсков/#Лавров помиляються: війну можна завершити дипломатичним шляхом. Якщо Рф негайно залишить окуповані землі. Щоб це сталося, у Москві має відбутися перезавантаження, змінитися переговорний суб’єкт. Цього можна досягти через нові поразки армії Рф. Збільшуємо постачання зброї — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2023

Нагадаємо, речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков заявив, мовляв, "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго. Ба більше - він закликав єднатися навколо кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

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