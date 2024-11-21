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У Зеленського відреагували на пропозицію РФ розділити Україну

У Зеленського відреагували на пропозицію РФ розділити Україну

Михайло Подоляк / Фото: Associated Press

Сценарій окупантів малоймовірний.

Сценарій поділу України на три частини, як це пропонує Російська Федерація, наразі неможливий для реалізації, а ось розділення РФ — цілком ймовірне. 

Про це в коментарі "РБК Україна" заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Чи купить цей сценарій хтось? Я думаю, ні. Сьогодні сценарій можливий інший — це розділення Росії", — сказав Подоляк.

Він підкреслив, що концепція знищення України — це базовий сценарій, який росіяни хочуть реалізувати.

"Це те про що Росія постійно думала — поділити Україну. Це один зі сценаріїв. Він є базовий і поки він не реалізований, якщо Росія залишається "путінською", то вони будуть намагатися вирішити це так чи інакше", — зазначив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що РФ може намагатися передати США через представників іноземних держав план розподілу території України на три частини.

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