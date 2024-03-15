У Зеленського відреагували на ракетний удар Росії по Одесі

У Офісу президента відреагували на російський ракетний удар по Одесі, який забрав життя вже 14 мирних українців.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що удар РФ по Одесі 15 березня - це тероризм.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Російський терор Одеси - це ознака слабкості ворога, який воює з цивільними українцями у той час, коли не може гарантувати безпеку людям на власній території. Режим тероризму і терориста…" - написав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, в Одесі через російську ранкову атаку є травмовані люди та загиблі. Окупанти вгатили у курортний район міста. За останніми даними, загинуло14 осіб, ще 46 отримали поранення. ТСН.ua все, що наразі відомо про підступний удар.

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