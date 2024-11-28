У Зеленського відреагували на вранішній комбінований обстріл України

Армія РФ від світанку 28 листопада здійснює масований комбінований обстріл України. Москва продовжує тактику терору.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони (Росія - Ред.) робили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів, протягом зими. Їм допомагали їх божевільні союзники, зокрема з КНДР. Зараз росіяни здійснюють комбінований обстріл країни. Вони воюють навіть з дітьми. Україна має чим відповідати", - наголосив Єрмак.