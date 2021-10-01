У Зеленського відреагували на затримання Саакашвілі у Грузії

У Зеленського відреагували на затримання Саакашвілі у Грузії

МЗС України викликає для пояснень посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський занепокоєний затриманням у Грузії голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Нікіфоров.

“Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації”, - написав він на своїй Facebook-сторінці.

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За словами речника українського президента, від грузинської сторони чекають на роз'яснення усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина.

“Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу”, - повідомив Нікіфоров.

Тим часом до МЗС України викликали посла Грузії для пояснень з приводу затримання Саакашвілі.

“Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання”, - написав у своєму Twitter речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Сьогодні зранку Міхеїл Саакашвілі, який не був у рідній країні останні вісім років, повідомив, що прибув до Батумі, хоча грузинська влада це заперечувала. Саакашвілі також заявив, що в суботу планує проголосувати на місцевих виборах, а в неділю – приєднатися до маршу на Тбілісі, щоб "захистити результати".

Про затримання Саакашвілі, якого в Грузії заочно засуджено до позбавлення волі, повідомив на брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі. Він сказав, що "було вибрано такий час і місце, щоб чинники, які перешкоджали б затриманню, були мінімальні".

За інформацією місцевих ЗМІ, Саакашвілі затримали в одній з квартир на проспекті Гурамішвілі в Тбілісі. Адвокат Саакашвілі Бека Басилая підтвердив затримання політика і назвав його політично мотивованим.

Нагадаємо, що Міхеїла Саакашвілі арештували і уже доставили до пенітенціарної установи у передмісті Тбілісі.

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