У Зеленського відреагували на зустріч Шойгу та Лукашенка у Білорусі: явка з повинною

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який прилетів у Мінськ, із фейковим президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Їхню зустріч він назвав "явкою із повинною".

Про це Подоляк написав на сторінці у твітер.

"Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність", - йдеться у його дописі.

Шойгу терміново прилетів на переговори до Білорусі

У суботу, 3 грудня, з неоголошеним візитом до Мінська прибув міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Прихвостень Путіна прилетів на переговори із білоруським колегою Віктором Хреніним. За підсумками зустрічі, яка відбувалася чомусь на території аеродрому, Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Після цього Шойгу зустрівся із Лукашенко. Російський міністр заявив "бульбофюреру" про готовність Заходу "воювати до останнього українця і останнього поляка". Самопроголошений президент Білорусі підтвердив, що російські та білоруські військові на території його країни проходять підготовку “як єдине угруповання, єдина армія”.

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