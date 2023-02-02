У Зеленського впевнені, що після поразки у війні Росія розвалиться: "Всередині Рф це вже вимальовується"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що після поразки у війні з Україною Росія неминуче розвалиться на окремі суверенні держави.

Після поразки в Україні в Росії почнуться трансформації, пов'язані з частковим відновленням суверенних прав етнічних спільнот. Цей процес неминучий.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УНІАНу.

Подоляк переконаний — якщо Росія зазнає ще кількох тактичних поразок в Україні, її неминуче витіснять за міжнародно визнані кордони нашої держави, і після цього етнічні республіки РФ почнуть висувати Кремлю ультимати.

"Це об'єктивний історичний процес, і Росія через цей процес пройде. Це буде одним з обов'язкових наслідків війни. І десь всередині Росії це вже починає вимальовуватися... Зрозуміло, що ще має пройти якийсь час і мають відбутися поразки Росії на тих чи інших напрямки в Українї", - переконаний Подоляк.

За його словами, починаючи війну в Україні у 2014 році, кремлівський диктатор Володимир Путін не розумів, що сама Росія є клаптиковою державою, у якій дуже мало щирої єдності.

"Вся їхня єдність побудована тільки на одній речі - силовому придушенні прав людини", - наголосив Подоляк.