У Зеленського заговорили про демілітаризацію прикордоння Росії

Подоляк переконаний, що росіяни після війни мають відійти щонайменше на 50-100 від українського кордону.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що необхідно демілітаризувати прикордоння РФ. За його словами, завершення війни шляхом звільненням всієї території України буде недостатньо.

Про це Подоляк заявив 7 грудня в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що буде чітка конвенційна (традиційна - ред.) війна, в ході якої Росія буде поступово відступати до кордонів 1991 року", — сказав Подоляк.

За його словами, на кордоні України війна не зупиниться — російські війська мають відійти щонайменше на кілька десятків кілометрів від української території.

"Російські військовослужбовці повинні будуть відійти на кілометрів 50-100 від кордону. Отак будуть далі розвиватися події щодо війни", — додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, один із радників українського уряду з питань оборони на правах анонімності заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії. За його словами, незабаром ЗСУ зможуть дістати навіть до Сибіру.

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