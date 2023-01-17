У Зеленського заявили про ідею Європи щодо створення танкової коаліції для України

Саме танки потрібні Україні для ефективного контрнаступу, нагадали в ОП.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що низка держав Європи виступила з ідеєю створення умовної Європейської танкової коаліції для України.

Про це радник голови ОП написав у Мережі.

"Україні потрібні танки Leopard 2, Challenger, M1 Abrams. Для ефективного контрнаступу…" – нагадав Подоляк.

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"Низка держав Європи не просто готова передати техніку та обговорювати логістику, а і виступила з ідеєю створення умовної Європейської танкової коаліції для України", – зауважив радник керівника президентського офісу.

Нагадаємо, що саме Польща збирає коаліцію країн, які передадуть Україні німецькі танки Leopard. Про це заявив президент сусідньої держави Анджей Дуда. Зауважимо, що сама Польща передасть українській армії 14 танківLeopard.

Щодо названих Подоляком танків Challenger, то їх разом з з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами Україні передасть Велика Британія. Це рішення озвучив британський міністр оборони Бен Воллес.

Щодо американських танків Abrams, то США раніше пояснили, що не можуть передати їх ЗСУ через складнощі в експлуатації та ремонті на полі бою.

Зауважимо, що Україна розраховує отримати від західних партнерів близько 93 танків Leopard. Саме стільки входить до танкової бригади, про потребу формування якої заявляв голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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