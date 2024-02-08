У Зеленського заявили про необхідність "переглянути тактику дій" на тлі звільнення Залужного

Рішення про відставку Залужного було продиктовано прагненням "не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої", зазначив Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з головнокомандувачем. Таке рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік.

Саме так сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, рішення про відставку Залужного було продиктовано прагненням "не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої", а також потребою "знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії…"

Нагадаємо, зустріч із президентом 8 лютого, після якої президент повідомив про відставку головнокомандувача, також прокоментував і сам Валерій Залужний, повідомивши, що у них відбулася “важлива та серйозна розмова”.

Раніше Володимир Зеленський вже коментував можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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