У Зеленського заявили про підготування РФ до наступу і назвали ймовірну ціль Кремля

Масовані та потужні удари, яких армія РФ завдала по українських міста протягом останніх тижнів, є частиною кампанії Москви з підготовки до великого літнього наступу.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico.

За його словами, ці удари спрямовані на послаблення України перед новим наступом військ країни-агресора.

Єрмак вважає Харків найбільш ймовірною ціллю для головного удару країни-агресорки. Саме це місто потерпає від особливо масштабних обстрілів.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації. Ми вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть початися в кінці травня або на початку червня. Звичайно, ми повинні бути до цього готові. Нам все ще критично потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, тому що без них неможливо захистити наші міста", - заявив Єрмак.

Він закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО для захисту міст та лінії фронту. Зокрема, і для захисту від ударів КАБами, якими окупанти активно атакують лінію фронту.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація критична. Ба більше - назріває наступ Росії. очікують його приблизно в кінці травня або в червні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко підтвердив, що РФ готує наступ на травень-червень. Ворог планує дійти до Краматорська і Слов’янська.

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