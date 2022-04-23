У Зеленського знайшли спосіб визволити людей з Маріуполя: Подоляк пояснив механізм

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що людей з Маріуполя можна звільнити лише через обмін полоненими.

Подоляк пояснив цей механізм і наголосив, що українські захисники не збираються віддавати місто окупантам.

Про це радник керівника ОП сказав під час телемарафону "Єдині новини".

"На мій погляд, є єдиний механізм, коли будемо ми (делегація з України - ред.), буде хтось з російського боку і тоді ми говоритимемо, що це обмін, наприклад. Ми віддаємо якусь кількість полонених, і забираємо своїх людей", — пояснив Подоляк.

Він наголосив, що українські захисники у Маріуполі не здадуть власні позиції і не складуть зброї.

"Вони точно не здадуть зброю, вони розуміють, що таке символізм, що таке символізм для РФ. Ми пропонуємо, давайте приїдемо, хлопці при нас вийдуть зі зброєю і ми їх заберемо і вивеземо на нашу територію", — додав радник очільника ОП.

Нагадаємо, оборонці Маріуполя показали підвали "Азовсталі", у яких вже майже два місяці живуть мирні мешканці, ховаючись від постійних бомбардувань міста російськими військами.

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