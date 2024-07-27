У Зеленського зробили заяву про найбільш реалістичний сценарій закінчення війни

План закінчення війни, який запропонував колишній держсекретар США Майк Помпео, може бути найбільш реалістичним сценарієм. Він дозволив би згадувати країну-агресорку РФ тільки у форматі історичної похибки для аналізу на тему "як не треба жити".

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.

Якби така програма була виконана в повному обсязі, то РФ згадували би тільки як історичну похибку, вважає представник ОП. За словами Подоляка, Помпео пропонує "правдиві речі" - хоч, "можна сперечатись щодо деталей, об’єму і тому подібного".

"Для того, щоб домінувати в глобальному світі, потрібні радикальні речі, потрібно саме фінансування програшу РФ", - акцентував він.

Радник пояснив, що йдеться про конкретну математику для програшу РФ, а "не якісь там обговорення" чи "шахівниці, на яких будуть переставляти фігури".

"Є конкретно, Росія витрачає на війну такий об’єм коштів, має такий об’єм старого радянського військового ресурсу. Проукраїнська коаліція разом з Україною витрачає такий-то об’єм коштів, маємо такі-то високотехнологічні відповіді на російські об’єми. І все", - зауважує Подоляк.

Представник РП каже, що саме Помпео прописує абсолютно реалістичний сценарій, який не є дороговартісний. Своєю чергою, Москва "зрозуміє тільки кількість втрат, які вона буде нести в цій війні - економічних, фізичних, фінансових і будь-яких інших".

"Якщо Росія не програє, то ціна безпеки для США буде коштувати не 500 млрд доларів, а півтора-два–три трильйони доларів. Вони будуть мати хуситів не тільки в Червоному морі, Хамас не тільки на Близькому Сході, будуть мати Північну Корею, яка буде атакувати Південну Корею", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, деякі експерти стверджують, що в разі переобрання Дональд Трамп припинить допомогу Україні, віддасть її територію і буде мати справу безпосередньо з Владіміром Путіним, щоб нав'язати країні ганебний "мир". Однак інші переконані, що немає жодних доказів того, що така капітуляція буде частиною політики Трампа, і є багато доказів протилежного.

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