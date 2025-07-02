У Зеленского дали чітку відповідь, чи зняли США санкції з низки російських компаній / © Офіс президента України

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Президент США скасував деякі санкції проти Сирії 30 червня 2025 року. Це сталося тому, що в країні відбулися зміни в уряді та політичні реформи. Також послабили обмеження за кількома важливими американськими законами, такими як Caesar Act, CBW Act і Syria Accountability Act.

Радник уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, чи зняли США санкції з російських компаній.

Зокрема, знято санкції з деяких сирійських державних установ та компаній, включаючи Syrian Arab Airlines, Commercial Bank of Syria та Central Bank of Syria.

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Паралельно, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) виключило з «чорного списку» (SDN List) низку російських суб’єктів, які перебували під санкціями через їхню участь у сирійській програмі. До них належать:

Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo Moskovski Aktsionerny Bank Tempbank

Russian Financial Alliance Bank

Hudsotrade Limited

Гаглоєв Михайло Георгійович

Аль-Зейді Ісса

Ілюмжинов Кірсан Миколайович

Макаров Олексій

«Щодо інших російських компаній (Global Vision Group, STG Logistic, Maritime Assistance Llc, MB Bank, Promsyrioimport, Rosoboroneksport OAO, Russian Financial Corporation тощо) проведено коригування позначень у SDN List, але блокуючі санкції США проти них залишаються чинними. Санкції США проти росії через війну в Україні не скасовано», — пояснює Владислав Власюк.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до зняття обмежень із ряду російських осіб. Серед російських компаній під санкціями через Сирію були банк Ілюмжинова «Російський фінансовий альянс» (ліквідований 2016 року), Темпбанк (2017), «Світ Бізнес Банк» з Ірану, РФК-Банк, «Промсировинпромпорт», «Рособоронекспорт», «Глобальні концепції груп», Global Vision Group, «СТГ Логістик» і «Марітайм Асістанс».

«СТГ Логістик» — дочірня компанія «Стройтрансгазу» олігарха Генадія Тімченка, яка видобуває фосфати в Сирії. «Рособоронекспорт» є державним експортером військової продукції, що входить до держкорпорації «Ростех», відомої високотехнологічною зброєю.

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