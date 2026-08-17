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У Зеленського назвали умову завершення активної фази війни
Укладення «повітряного перемир’я» стане сигналом про завершення активної фази війни Росії проти України, заявив Подоляк.
У разі домовленості між Україною та Росією про припинення ударів у повітрі активна фаза війни може завершитися.
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю балтійському виданню «Делфі».
«Без ударів балістикою по центру міста Києва чи міста Одеси, чи портовій інфраструктурі — нічого не буде. В цей момент, як тільки повітряне перемир’я, вважайте, що активна фаза війни закінчилася», — сказав Подоляк.
Водночас, він уточнив, що РФ наразі не може відмовитися від ударів по цивільному населенню, бо більше не має жодних переваг.
«Хоче цього (повітряного перемир’я — Ред.) Україна — так. Буде це робити Росія — ні», — вважає Подоляк.
Раніше Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні вийшла на новий рівень.
Нагадаємо, мііністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров категорично виключив можливість перемир’я та заморожування бойових дій в Україні.